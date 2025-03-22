السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

حنان مطاوع: أحلم بتقديم شخصية سيدة فرعونية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

 كشفت الفنانة حنان مطاوع عن الشخصية الفرعونية التى تتمنى أن تقدمها فى عمل فني مؤكدة أنها تعتز بمصريتها.

وقالت حنان مطاوع في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "أنا فخورة إني مصرية ولو لم أكن مصرية لوددت أن أكون مصرية".

وكشفت خلال اللقاء أنها تتمنى تقديم شخصية فرعونية، قائلة: " ونفسي أقدم شخصية في العالم المصري القديم ومش فارق معايا شخصية ملكة من أسرة فرعونية، دايمًا يقولولي أني أقدم شخصية ملكة، لكن حقيقي مش فارق معايا لأن أنا حاسّة إن النساء من عوام الشعب في الحقبة دي هن ملكات كل واحدة فيهن ملكة بالحضارة والعلم".

وأضافت حنان مطاوع: "العلم اللي كانوا واصلين ليه، والفترة دي مليئة بالأسرار، المصري القديم سره مدفون معاه، حتى سر بناء الأهرامات وسر التحنيط مش معروف، وبشعر إن هم وصلوا لأقصى درجات العلم، وإن احنا بعد عالم المصريين القدماء بدأنا من نقطة الصفر".

 من ناحية أخرى كشفت الفنانة حنان مطاوع عن عدم عرض مسلسلها الجديد “ حياة أو موت ” خلال شهر رمضان الكريم، بعد اعلنت احدي القنوات عن عرضه وطرحت البرومو الخاص به. 

وقالت  حنان في تصريحات سابقة: علمت من منتج العمل أحمد السبكي قبل عدة اسابيع بعدم عدم المسلسل خلال شهر رمضان، ولكنه تعاقد علي عرضه بشكل حصري مع جهه اعلامية عقب شهر رمضان الكريم.

ومسلسل حياة او موت من بطولة حنان مطاوع وسلوي عثمان ورنا رئيس وأحمد الرافعي، ومن إنتاج أحمد السبكي.

وكان آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع هو مسلسل صفحة بيضا، والذي يعرض حاليًا علي احدي القنوات الفضائية. 

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الإعلامية شيرين سليمان الإعلامية الفنانة حنان مطاوع شيرين سليمان مسلسل حياة أو موت مسلسل صفحة بيضا

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