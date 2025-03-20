الخميس 20 مارس 2025
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سياسة

تشريعية النواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء الأسبوع المقبل

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بـ مجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك بعدما شهدت الجلسات العامة الأخيرة إحالته إليها.

 

تعديلات قانون الكهرباء 

وتتعلق تعديلات قانون الكهرباء بتطبيق عقوبة سرقات التيار الكهربائي،  للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية، والتي تصل إلى غرامة مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس.

 

سرقات التيار الكهربائي

وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانوني، وعدم تركيب عداد كودي بالنسبة للمخالفين.

 

معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء

كما تتضمن التعديلات، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.

 

إلغاء نظام الممارسة

كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.

كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.

 

تركيب عداد كودي

كما أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائي لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودي بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضي الزراعية وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

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