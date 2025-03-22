سيراميكا يسعي لتعديل مساره أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت علي استاد هيئة قناة السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة سيراميكا وغزل المحلة

وتلقى فريق سيراميكا هزيمة قاسية أمام البنك الأهلى بخماسية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة كأس عاصمة مصر فيما تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلى بهدف لمثله في الجولة الثانية، بعدما حقق فوزا كبيرا على زد في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف

ويسعى على ماهر لتحقيق الفوز الأول في هذه البطولة من أجل إحياء آماله في الصعود للدور المقبل والدفاع عن لقبه.

كما يسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق والعودة بالنقاط الثلاثة من أجل الاقتراب خطوة مهمة من حسم التأهل للدور المقبل.

ترتيبةسيراميكا وغزل المحلة

ويدخل غزل المحلة المباراة محتلا المركز الثانى بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن البنك الأهلى متصدر المجموعة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس والأخير بدون نقاط من مباراة واحدة، كما يحتل المصرى وزد المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة.

ويعد فريق سيراميكا حامل اللقب فى هذه البطولة آخر موسمين، ويسعى للحفاظ على لقبه باستعادة الطريق الصحيح بعد الهزيمة فى أول مباراة.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباراتي اليوم السبت ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، وجاءت على النحو التالي:

مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.



المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.



المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.



المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

السبت 22 مارس

9:30 سيراميكا - غزل المحلة

9:30 مودرن سبورت - سموحة

الأحد 23 مارس

9:30 الإسماعيلي - بيراميدز

9:30 الاتحاد السكندري - حرس الحدود

9:30 بتروجت - الزمالك

الاثنين 24 مارس

9:30 إنبي - فاركو

9:30 طلائع الجيش - الأهلي

9:30 البنك الأهلي - المصري البورسعيدي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.