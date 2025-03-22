السبت 22 مارس 2025
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حملة نظافة ليلية بشوارع كرداسة في الجيزة (صور)

حملة نظافة ليلية
حملة نظافة ليلية بشوارع كرداسة، فيتو

نفذت رئاسة مركز ومدينة كرداسة حملة نظافة موسعة ليلًا، بتوجيهات من اللواء عادل برغش، رئيس المركز والمدينة، وبإشراف ومتابعة ميدانية من حسام إيهاب، نائب رئيس المدينة، في إطار جهود تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمستوى البيئي.

شملت الحملة أعمال رفع القمامة والتجريد والكنس في عدة مناطق حيوية، منها: طريق الدائري، شارع جمال عبد الناصر، منطقة المعتمدية


وشارك في تنفيذ الحملة كل من محمد غريب، رئيس وحدة المعتمدية، المهندس صفي الدين، سكرتير وحدة المعتمدية.


تأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة تستهدف رفع كفاءة النظافة العامة، وتحسين المشهد الحضاري في شوارع مدينة كرداسة، ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأكد القائمون على الحملة استمرار هذه الأعمال بشكل منتظم، لتحقيق بيئة صحية ونظيفة، مع تلقي أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها سريعًا.

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حملة نظافة مسائية جمال عبد الناصر عادل برغش طريق الدائري نائب رئيس المدينة مركز ومدينة كرداسة منطقة المعتمدية مدينة كرداسة

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