حملة نظافة ليلية بشوارع كرداسة في الجيزة (صور)

نفذت رئاسة مركز ومدينة كرداسة حملة نظافة موسعة ليلًا، بتوجيهات من اللواء عادل برغش، رئيس المركز والمدينة، وبإشراف ومتابعة ميدانية من حسام إيهاب، نائب رئيس المدينة، في إطار جهود تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمستوى البيئي.

شملت الحملة أعمال رفع القمامة والتجريد والكنس في عدة مناطق حيوية، منها: طريق الدائري، شارع جمال عبد الناصر، منطقة المعتمدية



وشارك في تنفيذ الحملة كل من محمد غريب، رئيس وحدة المعتمدية، المهندس صفي الدين، سكرتير وحدة المعتمدية.



تأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة تستهدف رفع كفاءة النظافة العامة، وتحسين المشهد الحضاري في شوارع مدينة كرداسة، ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأكد القائمون على الحملة استمرار هذه الأعمال بشكل منتظم، لتحقيق بيئة صحية ونظيفة، مع تلقي أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها سريعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.