السقا يكشف سبب رفضه لفيلم ولاد رزق ويعلق علي شائعة انفصاله عن زوجته

كشف النجم أحمد السقا عن سبب اعتذاره عن تقديمه الجزء الأول من فيلم ولاد رزق، وذلك خلال لقائه في برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم.

أحمد السقا في برنامج حبر سري

وقال “السقا” من خلال اللقاء:" اعتذرت عن الجزء الأول من ولاد رزق، لأني كنت لسه خارج من إبراهيم الأبيض، قلت لطارق العريان إني بكرر نفسي، الفيلم حلو أبقي بضرك

بينما كشف أحمد السقا رأيه في الممثل المناسب لتقديم الجزء الثاني من تيتو، مشيرا إلي أنه يرجع أحمد غزي باعتبار أنه هو الذي علمه التمثيل ووالده صديقه

ووجه من خلال اللقاء رسالة إلي محمد هنيدي قائلا:" هنيدي خارج تصنيف أي حاجة، هنيدي سعب سعد جيل كتير وناس كتيرأنا واحد منهم، هو رأس السهم التي نفذت وعبر وراءها بقية الأجيال

وعلق أيضا علي شائعة انفصاله من مها الصغير والتي انتشرت في وقت سابق قائلا:" الخلافات واردة مفيش بيت مفيهوش خلافات، لكن حسبي الله في كل مؤذي

و كشف الفنان أحمد السقا، تفاصيل إصابته أثناء تصوير العتاولة 2، وذلك خلال استضافته في برنامج حبر سري الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس وتقدمه أسما إبراهيم.

ووجه أحمد السقا خلال اللقاء الشكر للطبيب الذي عالج إصابته، موضحا: "لولا هذا الرجل مكنتش هكون في عداد الأحياء دلوقتي، والإصابة حصلت عن طريق الخطأ كنا بنصور مشهد في “مولد" والمشهد دا في مجاميع، وأنا كنت على حصان وفيه أنواع من الخيول ما ينفعش تتوتر، لأن الحصان بطبيعته عصبي"

وأضاف: "كان في ولد بيشوح جنب عين الحصان، فكان بيتحرك وأنا كنت بقول له يا بني هتعور نفسك وتعور الحصان، وفي الوقت اللي كنت بنزل فيه من على الحصان كان على ضهره سرج فضة ثقيل، وأنا بنزل الحصان خبطني مرتين ورا بعض من غير ما يقصد.

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