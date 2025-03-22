استحواذ للسماوي في غياب ميسي، الأرجنتين تتعادل سلبيا أمام أوروجواي بالشوط الأول

الأرجنتين وأوروجواي، تعادل منتخب الارجنتين سلبيًّا أمام أوروجواي بالشوط الأول في اللقاء الذي يقام على ملعب "سينتناريو" ضمن منافسات الجولة الـ 13 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيطر منتخب أوروجواي على مجريات الشوط الأول ليضيع أكثر من فرصة هدف أمام راقصي التانجو.

ويغيب عن تشكيل الأرجنتين أمام أوروجواي ليونيل ميسي وباولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز، الذين تم استبعادهم من جانب المدرب بسبب الإصابة.

تشكيل الأرجنتين

تشكيل أوروجواي

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC Sports HD 1.

معلق مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

أسندت مهمة التعليق على مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي إلى المعلق عيسى الحربين.

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