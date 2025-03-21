موعد القمة المرتقبة بين الأرجنتين وأوروجواي والقناة الناقلة

يلعب منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي، في قمة الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، فجر غدا السبت.

وسيحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على نظيره أوروجواي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من تصفيات كأس العالم، فجر السبت، على ملعب "سنتيناريو".

وشهدت قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل غياب قائد المنتخب، ليونيل ميسي وباولو ديبالا، بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح السبت بتوقيت مصر، الثانية والنصف صباح السبت بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC Sports HD 1.

معلق مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

أسندت مهمة التعليق على مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي إلى المعلق عيسى الحربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.