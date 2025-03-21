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رياضة

موعد القمة المرتقبة بين الأرجنتين وأوروجواي والقناة الناقلة

منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين

 يلعب منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي، في قمة الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، فجر غدا السبت.

وسيحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على نظيره أوروجواي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من تصفيات كأس العالم، فجر السبت، على ملعب "سنتيناريو".

وشهدت قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل غياب قائد المنتخب، ليونيل ميسي وباولو ديبالا، بسبب الإصابة.

 

موعد مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

 تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح السبت بتوقيت مصر، الثانية والنصف صباح السبت بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي عبر قناة SSC Sports HD 1.

 

معلق مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

أسندت مهمة التعليق على مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي إلى المعلق عيسى الحربين.

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الأرجنتين الأرچنتين - أورجواى اورجواي

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