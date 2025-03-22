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رياضة

موعد وصول منتخب مصر إلى القاهرة بعد الفوز أمام إثيوبيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، تصل بعثة منتخب مصر إلى القاهرة اليوم السبت عائدة من المغرب بعد الفوز أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزًا هامًّا أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

ومع الدقيقة 62.. جاءت انطلاقة من زيزو داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس وكادت الكرة تكون هدفًا ثالثًا لكن مدافع إثيوبيا تصدى للكرة من على خط المرمى.

كما أضاع محمد صلاح هدفًا محققًا لمنتخب مصر بعد تسديدة قوية على مرمى إثيوبيا لكنها خرجت أعلى المرمى مع الدقيقة 71.

 

وشهدت الدقيقة 75.. هدفًا محققًا لمنتخب مصر بعد عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء قابلها محمود تريزيجيه بضربة رأسية مرت على يمين حارس إثيوبيا إلى خارج الملعب.

 

وشهدت الدقيقة 82.. عرضية من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وصلت إلى مصطفى محمد سددها قوية وخرجت بجوار المرمى.

ويستعد منتخب مصر لتأكيد الصعود لمونديال كأس العالم 2026 حال الفوز على سيراليون يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تشكيل الفريق لمواجهة إثيوبيا.

 

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

وبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب إثيوبيا بتشكيل مكون من:

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎المتحدة للرياضة பර eTaa الطريق الطريق_إلموم إلى Sa ا تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العلم ٢٢٠٦ إثيوبيا محمد الشناوي محمد هاني رامهي ربيعه محمد عبد المنعم محمود تريزيجيه عطية حمدي فتحي أحمد سید زيزو عمر مرموش محمد صلاح أسامه فيصل البدلاء محم -عواد- مصطفي شوبير العزيز البلعوطي كوكا المجيد حساة بَنَك MISA BANQUE jla អា់00 متحي صبحي محم احمد عيد شجاته فدي دونجا مصطفي محمد Carrier TIGER J ACU) జి ΟΓΔ دانون PUMA‎'‎‎

 

وانطلقت صفارة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية المشفرة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبًا، استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية
محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه
عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

 

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

 وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

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