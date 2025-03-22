إصابات في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية جزئيًّا، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتواصل قوات الإدارة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي وسحب السيارة عبر أوناش المرور.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بانقلاب ميكروباص على محور 26 يوليو، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيَّن من المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب فقدان السائق السيطرة على المركبة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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