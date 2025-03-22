طرح وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني في الشيخ زايد

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح حزمة من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة الشيخ زايد، 10 مخازن بمساحات تتراوح بين (9م2: 35م2)، و7 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (70م2: 150م2) بالعمارات السكنية بالحي 13 بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 7/5/2025.

وأعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملتين لضبط وصلات المياه غير بموقع سكن مصر بالحى السادس بالمدينة، وتم فصل ٦٦ وصلة خلسة وضبط مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأكد المهندس أشرف فتحي، استمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالحيين الثانى والسادس والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين جهاز المدينة وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير ٣ محاضر غلق إدارى، وفصل المرافق ومصادرة بعض المضبوطات، وإيداعها بمخزن الجهاز لمعارض سيارات تعمل بأماكن مخالفة لشروط الترخيص وبدون إصدار رخص التشغيل والتصاريح المنظمة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقًا من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم أعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون.

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.

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