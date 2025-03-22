لا آمن مكر سيراليون، أول تعليق لإبراهيم حسن بعد الفوز على إثيوبيا بتصفيات المونديال

منتخب مصر، صرح إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، أن المنتخب لم يحسم التأهل حتى الآن لكأس العالم.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: إنه لا يأمن حتى الآن منتخب سيراليون المتعطش إلى الفوز على الفراعنة.

وتابع إبراهيم حسن كل ما أتمناه هو حشد جماهيري بإستاد القاهرة خلال مواجهة سيراليون يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق منتخب مصر فوزًا هامًّا أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

ومع الدقيقة 62.. جاءت انطلاقة من زيزو داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس وكادت الكرة تكون هدفًا ثالثًا لكن مدافع إثيوبيا تصدى للكرة من على خط المرمى.

كما أضاع محمد صلاح هدفًا محققًا لمنتخب مصر بعد تسديدة قوية على مرمى إثيوبيا لكنها خرجت أعلى المرمى مع الدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 75.. هدفًا محققًا لمنتخب مصر بعد عرضية من محمد هاني داخل منطقة الجزاء قابلها محمود تريزيجيه بضربة رأسية مرت على يمين حارس إثيوبيا إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 82.. عرضية من تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وصلت إلى مصطفى محمد سددها قوية وخرجت بجوار المرمى.

ويستعد منتخب مصر لتأكيد الصعود لمونديال كأس العالم 2026 حال الفوز على سيراليون يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تشكيل الفريق لمواجهة إثيوبيا.

تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب إثيوبيا بتشكيل مكون من:

وانطلقت صفارة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية المشفرة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

واختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبًا، استعدادًا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أسامة فيصل.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

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