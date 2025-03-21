خبر سار لجماهير الزمالك بشأن إصابة أحمد الجفالي

بدأ التونسي أحمد الجفالي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

أحمد الجفالي لاعب الزمالك

وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وكان محمد أسامة طبيب الزمالك أكد أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها أحمد الجفالي، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة يوم الأحد المقبل 23 مارس في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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