تحرير ٧٥ محضرا وإعدام دواجن ولحوم غير صالحة فى الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وبناء على قرار محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد بتشكيل لجنة عاجلة للرقابة والتفتيش على الأسواق، لضمان ضبط الأسعار والأسواق، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية وغش تجاري و توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

ووفقا لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة وبالتنسيق مع كافة الأحياء والجهات الرقابية المعنية من مديرية التموين وحماية المستهلك والطب البيطري وشؤن البيئة والأمن الصناعي للرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل مستمر ودائم.

في الإطار ذاته، تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق حي وسط شملت شارع الزهور بالحضرة الجديدة حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٥ محضرا متنوعا ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وسلع بدون بيانات، وسلع منتهية الصلاحية

كما تم إعدام ١٢ كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة الى تحرير عدد ٢٣ محضرا لسؤء بيئة العمل، وعدم وجود اشتراطات صحة وسلامة مهنية، وإنذار لعدم الترخيص، كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة ٥٦ ألف جنيه.

وفي نطاق حي غرب، تم شن حملة مكبرة شملت منطقة الورديان تم خلالها تحرير ١٦ محضر مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع، وسلع بدون بيانات بالإضافة إلى إعدام ٨٤ كجم دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير ٩ محاضر أمن صناعي وشؤن بيئة، وغلق ٨ محال إنذار لعدد ٢ محل بدون ترخيص كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة خمسة آلاف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين مع عدم التهاون في قمع اي ممارسات سلبية واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي ومستمر بكافة أحياء المحافظة.

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