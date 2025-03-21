مسلسل معاوية الحلقة الأخيرة، وداع مؤثر لمعاوية بن أبي سفيان في دمشق

مسلسل معاوية الحلقة 21 والأخيرة، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "معاوية"، رصد الأيام الأخيرة في عمر مؤسس الدولة الأموية، والتي قضاها يتذكر شبابه وما مر به من تحديات كبيرة خلال فترة خلافته للمسلمين.

مسلسل معاوية الحلقة الأخيرة

وضمن أحداث الحلقة الأخيرة، يودع معاوية بن أبي سفيان المسلمين في دمشق عاصمة دولته بخطبة مؤثرة، لا يتمالك خلالها دموعه، يبدأها قائلا: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه".

وفي دمشق توفي معاوية عن 78 عاما، بعدما عهد بالأمر إلى ابنه يزيد بن معاوية ودفن في دمشق وكانت وفاته في رجب سنة 60 هجريا.

أبطال مسلسل معاوية

ومسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.



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