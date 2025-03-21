معاوية الحلقة الأخيرة، معاوية يأخذ البيعة ليزيد.. الشام ومصر يدعمونه وهذا موقف كبار أبناء الصحابة

مسلسل معاوية الحلقة 21 والأخيرة، تضمنت الحلقة الحادية والعشرين والأخيرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أخذ الخليفة معاوية بن أبي سفيان البيعة في حياته لابنه يزيد من بعده، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

مسلسل معاوية الحلقة 21 والأخيرة

وبايع أهل الشام ومصر يزيد بالخلافة من بعد معاوية بن أبي سفيان، فيما كان رأي كبار قبائل العراق أنهم سيبايعون يزيد في حال اجتمع عليه أمر جميع المسلمين.

لكن في المدينة رفض عدد من كبار أبناء الصحابة بيعة يزيد لأسباب مختلفة، وهم: عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، الحسين بن علي، رضي الله عنهم أجمعين.

ليضطر معاوية للسفر للمدينة ليشاورهم في أمر مبابعة يزيد بالخلافة من بعده، حيث قابلوه جميعا إلا الحسين بن علي وابن عباس، وبعدما استمع معاوية لوجهات نظرهم في الرفض، ولم يتفق الطرفان، أخبرهم معاوية بأنه إذا اجتمع المسلمون في المدينة على يزيد فلا يحق لهم أن يخرجوا على أمر المسلمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.