الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

الطب الشرعي يناظر جثمان مفتش الصحة المقتول في منزله بقنا

اسعاف
اسعاف

 أمرت جهات التحقيق، بمحافظة قنا، بندب الطبيب الشرعي لجثمان مفتش الجثة الذي عُثر على جثمانه به 3 طعنات آلة حادة سكين داخل مسكنه في مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، لكشف ملابسات الواقعة كاملة. 

 

تفاصل العثور علي جثة موظف في قنا

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت بلاغا من مركز شرطة فرشوط يفيد بالعثور على جثة مفتش الصحة بإدارة فرشوط بها شبهة جنائية داخل مسكنه. 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة الدكتور مجدي مفتش الصحة بإدارة فرشوط الصحية وبها 3 طعنات آلة حادة سكين داخل مسكنه في مدينة فرشوط. تم إيداع الجثة داخل المشرحة تحت الجهات المختصة والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لكشف ملابسات الواقعة كاملة، تحرر المحضر وجار التحقيق لضبط مرتكب الجريمة.


 

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