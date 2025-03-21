الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

تصفيات كأس العالم، جنوب أفريقيا تفوز على ليسوتو بهدفين وتعزز صدارتها للمجموعة

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

عزز منتخب جنوب إفريقيا صدارته للمجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب ليسوتو 2/صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

جنوب أفريقيا يهزم ليسوتو

 

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا عن طريق ريلبوهيلي موكوفينج في الدقيقة 60، قبل أن يضيف زميله جايدن أدامز الهدف الثاني بعده بأربع دقائق.

ورفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول، بفارق نقطتين عن بنين في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب ليسوتو عند خمس نقاط في المركز الخامس والأخير، بفارق نقطتين عن منتخب زيمبابوي متذيل الترتيب.

 

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