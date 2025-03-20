مسلسل لام شمسية الحلقة 5، كاميرا مراقبة في غرفة ابنة وسام ورباب تثير الشكوك

مسلسل لام شمسية الحلقة 5، شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تطورات كثيرة، حيث يبدأ "طارق" أحمد السعدني بالاهتمام أكثر بـ"نهال" زميلته في العمل، والتي على علاقة سرية به، وفي نفس الوقت يواصل الابتعاد عن زوجته "نيللي" أمينة خليل.

مسلسل لام شمسية الحلقة 5

وضمن الأحداث، تخبر الأخصائية النفسية للطفل "يوسف" في المدرسة "نيللي" بضرورة أن تراقب "يوسف" دون أن يشعر بأنها تراقبه، وذلك على خلفية أزمة "التحرش" التي جمعته بمدرسه "وسام" محمد شاهين.

وفي نهاية الحلقة، تكتشف "زينة" ابنة "وسام" و"رباب" يسرا اللوزي، وجود كاميرا لمراقبتها داخل غرفتها، وعندما تواجه أبويها يظهر أن "رباب" هي من وضعتها لها، لتترك "زينة" المنزل.

وفي حوار أخير بين رباب ووسام عن سبب ذلك، تخبره بأنها لم تضع الكاميرا لمراقبته ابنتها، مما يشير إلى أنها تشك في زوجها "وسام" بعد واقعة التحرش بالطفل يوسف وتخشى على ابنتها منه.

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