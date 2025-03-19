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جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 نظّمت جامعة عين شمس حفل إفطارها السنوي في أجواء احتفالية متميزة، وذلك أمام قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوي بحضور مستشار الرئيس للصحة ونائب رئيس الوزراء والتعليم العالي

وشهد الحفل حضور نخبة من القيادات والشخصيات العامة منها: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة ولفيف من السادة رؤساء الجامعات.

 


كما شارك في الفعالية الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الأنبا ارميا، رئيس المجلس الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وبحضور الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة باديا،  الدكتور خالد حمدي، رئيس جامعة الأهرام الكندية، والأستاذ الدكتور عمرو الأتربي، نائب رئيس جامعة بدر، إلى جانب نخبة من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية، وعدد من الإعلاميين بالإضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات ومديري المستشفيات والمراكز الجامعية وأمين عام الجامعة ورئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة والأمناء  المساعدين ومديرى العموم والإداريين. 

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن الإفطار السنوي ليس مجرد فعالية رمضانية، بل هو تقليد راسخ تحرص الجامعة على استمراره. وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل منصة فريدة للتلاقي بين منسوبى المجتمع الجامعي، بمشاركة  نخبة من الشخصيات العامة، بما يسهم في تعزيز أواصر التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع ويخلق بيئة داعمة لمسيرة الجامعة نحو التميز والإبداع.

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التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور جامعة عين شمس خالد عبد الغفار رئيس جامعة بدر رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد مستشار رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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