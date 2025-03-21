جيش الاحتلال يعترض صاروخين في سماء عسقلان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة، إنه اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلان.

جيش الاحتلال يعترض صاروخين من غزة

ومن جانبها، ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلي أنها لم تتلق حتى الآن أي أنباء عن مصابين إثر إطلاق صاروخين باتجاه عسقلان.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد إطلاق صاروخين من غزة باتجاه عسقلان واعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية.

وبالأمس الخميس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ قادم من اليمن، وذلك بعد تجدد هجمات الحوثيين على إسرائيل.

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