حزب الجبهة يناقش مبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل

ناقشت الأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب الجبهة رؤيتها لطرح عدد من المبادرات والفعاليات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم الابتكار، وتحفيز الاستثمارات، وذلك برئاسة الدكتور ياسر عبد المقصود، أمين الأمانة، وحضور كل من؛ مساعدين لجنة ريادة الأعمال مصطفى جبر ويوستينا رامي، وياسمين ثروت، فؤاد لوكسر.

أهمية التعاون المستمر بين جميع الأعضاء

من جانبه، أكد الدكتور ياسر عبد المقصود أمين ريادة الأعمال بحزب الجبهة أهمية التعاون المستمر بين جميع الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة، مرحبًا بجميع الحضور ومتطرقًا إلى رؤية الحزب المستقبلية التي تسعى إلى تعزيز دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن الاقتصادات الحديثة بشكل كبير تعتمد على القدرة الابتكارية وريادة الأعمال لتحقيق التقدم والتطور من خلال فكر تنموي وطني يراعي السياسة الداخلية والخارجية.

سبل تحسين الأداء وتعزيز المبادرات

وقد تضمن اللقاء تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تحسين الأداء وتعزيز المبادرات التي تستهدف الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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