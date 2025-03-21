الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحن واحد في الدنيا بعد أبويا، أسما شريف منير تعلن ارتباطها

أسما شريف منير، فيتو
أسما شريف منير، فيتو

أعلنت الفنانة أسما شريف منير عن ارتباطها ودخولها في قصة حب، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أسما شريف منير تعلن ارتباطها

ونشرت “أسما” مجموعة صور وعلقت: “عوض ربنا ليا حبيبي، أطيب وأحن راجل في الدنيا، بعد أبويا طبعا، بحبك”.

 

وكانت الفنانة أسما شريف منير قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن نجاتها من حريق نشب في منزلها بسبب ماس كهربائي. 

ونشرت أسما شريف منير صورة من الحريق بمنزلها وعلقت عليها قائلة: "قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع في البيت.. الحمد لله".

أسما شريف منير وطليقها

وكانت الفنانة أسما شريف منير وجهت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة لطليقها الأول محمود السكري  ووالد ابنتهما “لارا”. 

ونشرت أسما شريف منير صورًا تجمعها به وبابنتهما وعلقت عليها قائلة: "الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشها لك عشان تعرفي قد إيه باباكِ راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم".

وتابعت: "لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسما شريف منير الفنانة اسما شريف منير ارتباط أسما شريف منير

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

منعا للوقوف والانتظار.. خطوات حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط

بعد هزيمة إنبي، الأهلي لا يعرف الفوز في كأس الرابطة

الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

رسميا، فيفا يعلن استبعاد هذا النادي من كأس العالم للأندية 2025

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

منوعات

المزيد

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما فضل ليلة القدر ووقتها، وماذا يقال فيها؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

منهك نفسيًا، عمرو خالد يقدم طريقة مجربة تحميك من الاحتراق الداخلي (فيديو)

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

المزيد
الجريدة الرسمية