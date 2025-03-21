أحن واحد في الدنيا بعد أبويا، أسما شريف منير تعلن ارتباطها

أعلنت الفنانة أسما شريف منير عن ارتباطها ودخولها في قصة حب، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أسما شريف منير تعلن ارتباطها

ونشرت “أسما” مجموعة صور وعلقت: “عوض ربنا ليا حبيبي، أطيب وأحن راجل في الدنيا، بعد أبويا طبعا، بحبك”.

وكانت الفنانة أسما شريف منير قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن نجاتها من حريق نشب في منزلها بسبب ماس كهربائي.

ونشرت أسما شريف منير صورة من الحريق بمنزلها وعلقت عليها قائلة: "قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع في البيت.. الحمد لله".

أسما شريف منير وطليقها

وكانت الفنانة أسما شريف منير وجهت عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة لطليقها الأول محمود السكري ووالد ابنتهما “لارا”.

ونشرت أسما شريف منير صورًا تجمعها به وبابنتهما وعلقت عليها قائلة: "الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشها لك عشان تعرفي قد إيه باباكِ راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم".

وتابعت: "لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا".

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