الجيش السوري الجديد ينطلق بـ7 فرق عسكرية قوامها 300 ألف جندي

قالت مصادر سورية مطلعة على المشاورات التي تجريها وزارة الدفاع السورية لإتمام جهود تشكيل الجيش السوري الجديد، إنه تم إنشاء 7 فرق عسكرية حتى الآن، بالموازاة مع تشكيل دائرة التوجيه المعنوي الخاصة بالجيش الجديد، في محاولة من السلطة السورية لتوسيع الجيش وتدريبه بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت المصادر أن الفرق السبعة تضم كامل فصائل عملية "ردع العدوان" التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد، مع وجود خطة لتوسيع الجيش إلى قرابة 20 فرقة، بعد انضمام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والفصائل الدرزية في الجنوب، والمنشقين عن جيش النظام السابق والمتطوعين الجدد، بحيث يغدو العدد النهائي لأفراد الجيش السوري الجديد 300 ألف عنصر.

وبحسب المصادر، شكلت وزارة الدفاع فرقا عسكرية تتبع الوزارة في دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر، مؤكدةً إعادة هيكلة القوة الجوية وترتيبها، وتعيين عدة ضباط سوريين لشغل مناصب في إدارات رئيسية في وزارة الدفاع كشؤون الضباط والشؤون الإدارية".

كما كُلفت لجنة التعيينات بتعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين بالجيش، ويغلب على أفرادها الاختصاص التقني الحربي، ممن اشتهروا بمهاراتهم الحربية في أثناء التخطيط للمعارك وتنفيذها، وفقا للمصادر.

وذكرت المصادر أنه جرى دمج مكاتب التوجيه الشرعي التابعة لهيئة تحرير الشام وفصائل "ردع العدوان"، ليتم تشكيل مؤسسة جديدة هي إدارة التوجيه المعنوي تحت قيادة الشرعي في الهيئة مظهر الويس.

ووفقا للمصادر، بدأت إدارة التوجيه المعنوي المشكلة حديثا بإعداد مناهج متعددة المستويات، في مساعٍ لتطوير عقيدة قتالية جديدة تقوم على مبادئ وطنية لا طائفية، أو مناهضة لبعض المذاهب غير المتوافقة

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