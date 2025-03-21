أخبار الاقتصاد اليوم، غرفة القاهرة: توفير كعك العيد بتخفيضات تصل لـ 20% بمعارض أهلًا رمضان، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

غرفة القاهرة: توفير كعك العيد بتخفيضات تصل لـ 20% بمعرض أهلًا رمضان

أعلن أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن هناك إستعدادات كبيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك بزيادة المعروض من كافة السلع خاصة الاساسية وحلوي وكعك عيد الفطر المبارك.

متابعة مدي توافر السلع بالسوق

وقال أيمن العشري في بيان رسمي له اليوم الجمعة إنه يتابع مدي توافر السلع بالسوق بشكل يومي رغم إنه يتواجد حاليا في مكة المكرمة بالسعودية لأداء مناسك عمرة شهر رمضان المبارك من خلال الشعب التجارية في الانشطة المختلفة والتي ترفع تقريرا يوميا عن حالة سوق كل شعبة في قطاعها وهناك متابعة يومية للأسواق من كل شعبة في قطاعها.

ووجه " العشري" شكره لكافة الوزارات ومحافظة القاهرة والجهات المعنية و الشعب التجارية علي سعيها لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خلال معارض اهلا رمضان أو المحال التجارية للمساهمة في ضبط السوق والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.6 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 420 جنيهًا، بارتفاع 31 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

التصديرى للصناعات الغذائية: نستهدف رفع الصادرات الى 20%

اكدت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،ان المجلس يتطلع الى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية، خلال 2025 بنسبة نمو 15%لـ 20 %

قفزة فى صادرات الصناعات الغذائية.. 6 مليار دولار بنمو 21% خلال 2024

وقالت أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار.

واشارت الى أن قطاع تصنيع الأغذية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الصادرات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال عام 2024، لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى.

سعر الدولار بالبنك المركزى والبنوك المصرية (تحديث لحظى )

سعر الدولار اليوم، يقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيًّا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا بختام تعاملات الأسبوع المنتهي بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.49 جنيه للشراء.

- 50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.52 جنيه للشراء.

- 50.62 جنيه للبيع.

الإحصاء": مصر تستورد ثلاجات بـ 157 مليونا دولار خلال عام 2024...و العجز التجاري يرتفع إلى 4.15 مليار دولار في ديسمبر 2024.الاستثمار: نستهدف الحد من العجز في الميزان التجاري

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر ديسمبر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم واردات مصر من الثلاجات خلال عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023

فاتورة استيراد مصر من الثلاجات خلال الـ 12 شهرا

وأظهرت نتائج النشرة التى حصلت “فـيتـو ”على نسخة منها، أن واردات مصر من الثلاجات خلال الـ 12 شهرا 2024، جاءت بقيمة 157 ملايين و592 ألف دولار، مقابل 127 مليونًا و994 ألف دولار عن نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع بلغ 29 ملايين و598 ألف دولار.

فاتورة استيراد مصر من الثلاجات خلال ديسمبر

وأشارت النشرة إلى أن حجم واردات مصر من الثلاجات خلال ديسمبر من عام 2024 جاء بقيمة 6 مليونا و98 الف دولار مقابل 11 مليونا و98 ألف دولار، بتراجع بلغ 5 مليون و882 الف دولار



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