مسلسلات رمضان 2025، ابن المعلم سلامة يخطط لسرقة شفاعات بالحلقة 6 من "شباب امرأة"

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة، ظهور عم حسبو "محمد محمود" وهو يتناول الخمر داخل معرض غادة عبد الرازق “شفاعات”، ويكمل حديثه عن حبه لها مع سيد "عمرو وهبة".

الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة، ابن المعلم سلامة يحاول سرقة شفاعات

وترسل شفاعات منار "جوري بكر" للدكتور إمام كي يتناول الإفطار معها، ويقوم بارتداء الملابس الجديدة التي اشترتها من أجله.

ويخبر حسبو المعلمة شفاعات أن سيد لم يأتِ للعمل هذا اليوم، وترسله للبحث عنه، ويظهر سيد وهو يتحدث لحبيبته ويخبرها أنه يريد التخلص من حياته لأنه سرق مفتايح محل شفاعات، لتدبير خطة سرقة خزنتها.

وتبدأ سلوى "بسنت شوقي" في الحديث مع إمام بأسلوب غير لائق بسبب تغيره عليها، وعدم تجاوبه معها، واهمالها في الأيام الماضية.

ويحاول ابن المعلم سلامة سرقة شفاعات "غادة عبد الرازق"، ولكن سيد "عمرو وهبة يكون يخبرها بالأمر وتنتظره هي والعاملين معها داخل المعرض ويتم القبض عليه.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل شباب امرأة



شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة، ذهاب إمام "يوسف عمر" مع شفاعات "غادة عبد الرازق" إلى المقابر لزيارة قبر والدها، ويريد إمام الذهاب لموعده، لكنها تطلب منه أن يظل معها 5 دقائق.

وتقرر شفاعات عزومة إمام على الغداء في مطعمها المفضل، لتتقرب منه أكثر وأكثر، وقرر الثنائي الدخول للسينما معا.

وتقوم سلوى "بسنت شوقي" بالتقرب من الدكتور حاتم "يوسف عثمان" صديقها في الجامعة بعد عدم ذهاب إمام لموعده على الغداء مع أسرتها، كما تقوم منار بطرد زوجها من المنزل.

وتحاول سلوى التقرب من الدكتور حاتم إلى طلب يدها للزواج، ولكنها طلبت منه أن يعطيها فرصة للتفكير في الأمر، وخاصة أنها كانت متعلقة بإمام من قبل.

أحداث الحلقة الرابعة من شباب امرأة



شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شباب امرأة، طلب شفاعات من حسبو مساعدة الدكتور إمام في ترتيب غرفته، داخل منزلها، وتقوم سلوى "بسنت شوقي" بمحاولة الإطمئنان عليه.

ويعترف حسبو لعمرو وهبة بحبه لشفاعات، وأنه لا يستطيع الإستغناء عنها نهائيًا، وعندما يقرر أن يترك العمل معها، لا يستطيع.

وتقوم شفاعات بالاهتمام بالدكتور إمام وتطلب منه أن يذهب معها بأحد المحلات كي تشتري له ملابس جديدة ويعلم حسبو "محمد محمود" ما نويت له شفاعات مع الدكتور إمام لأنه كان مر بهذه التجربة من قبل.

وتحاول شفاعات معرفة سر حسبو وإلى أين يذهب كل يوم ثلاثاء، لكنه لا يريد أن يخبرها بشىء.



وبدأت شفاعات في التقرب للدكتور إمام، وكانت تريد أن يذهب معها للمقابر، لزيارة قبر زوجها.

أحداث الحلقة الثالثة من شباب امرأة

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة طرد شفاعات إمام من المنزل، ليقوم بتأجير غرفة في أحد الفنادق كي يستقل فيها.

وتأتي شفاعات بحسبو كي يقوم بجمع جميع أشياء إمام ليتم طرده خارج المنزل.

وتقوم منار "جوري بكر" بقراءة الأبراج لشفاعات، والتي تؤكد لها أنها برج الأسد وتأكد أنها ستقابل حب حياتها اليوم، ويتواجد إمام داخل كلية الطب ولكنه يبتعد عن إيمان “بسنت شوقي” كي لا تعرف ما حدث له.

ويقابل حسبو ابنته كي يعطي لها أموال تساعدها علي المعيشة، ويعتبر هذا من العناصر الجديدة في العمل، ويخفي علي شفاعات هذا الأمر.



وتقوم شفاعات بمصالحة إمام داخل منزلها، ولكن إمام يطلب من شفاعات فلوسه الذي دفعها لحسبو، وطلبت منه أن يسكن شهرين داخل منزلها مقابل هذه الأموال.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل "شباب امرأة" تطورات مثيرة، حيث التقى إمام (يوسف عمر) للمرة الأولى بـ شفعات (غادة عبد الرازق)، وذلك بعد أن حكى له عمه حسبو عن قصة صعودها وكيف أصبحت صاحبة هذا النفوذ الكبير.





إمام وسلوى.. لقاء في الجامعة ودعوة على الغداء

داخل كلية الطب بجامعة القاهرة، التقى إمام بزميلته سلوى (بسنت شوقي)، التي حرصت على دعوته إلى الغداء في منزلها، مما يفتح بابًا جديدًا في حياته العاطفية والمهنية.





شفعات تبدأ التلاعب بإمام



في مشهد آخر، ظهرت شفاعات مع منار (جوري بكر) في منزلها، بينما تدندن أغنية "قدام مرايتها" لعمرو دياب، قبل أن تدخل في مشادة حادة مع عمها حسبو وسيد (عمرو هبة) بسبب ترك الأخير للعمل دون إذن.



لكن الحدث الأبرز كان محاولة شفاعات التقرب من إمام، حيث بدأت برمي شباكها حوله، فأرسلت له الطعام، بل قامت بتجهيز فرش جديد للغرفة التي يسكن بها، في محاولة لكسب وده.



مواجهة بين شفعات وإمام

تصاعدت الأحداث بمواجهة ساخنة بين إمام وشفاعات بسبب الضوضاء التي تصدر عنه، لتصل الأمور إلى حد محاولتها صفعه على وجهه، لكنه نجح في منعها، ليكشف المشهد عن بداية صراع قوي بينهما.

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

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