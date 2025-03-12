رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهة الصين واليابان بتصفيات المونديال

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب السعودية يواجه الصين واليابان في تصفيات كأس العالم

ويستضيف منتخب السعودية نظيره منتخب الصين يوم 20 مارس الجاري على ملعب الأول بارك، فيما سيحل ضيفًا على منتخب اليابان يوم 25 من نفس الشهر على استاد سايتاما 2002.

27 لاعبا في قائمة منتخب السعودية لمباراتي الصين واليابان

وشهدت القائمة انضمام وجوه جديدة، أبرزها مشاري سنيور وعبد الله آل سالم.

وضمت قائمة رينارد 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

أحمد الكسار، نواف العقيدي، حامد يوسف، مشاري سنيور، حسن كادش، جهاد ذكري، سعد آل موسى، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، زياد الجهني، محمد كنو، سالم الدوسري، تركي العمار، عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، مهند آل سعد، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، فراس البريكان، عبد الله آل سالم.

‏‎وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

‏‎الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.

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