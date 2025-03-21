الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

حبس عاطلين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر بأبو النمرس

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة مركز شرطة أبو النمرس أبو النمرس

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