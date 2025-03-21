النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة مسن صدمته سيارة بكرداسة

تجري نيابة الجيزة، التحقيقات حول مصرع مسن صدمته سيارة ملاكي بمنطقة كرداسة، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته هو نزيف داخلي وكسر بالجمجمة جراء الاصطدام، وأمرت بحبس قائد السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سيارة تدهس مسن

وكان مأمور مركز شرطة كرداسة، تلقى اخطارا من مسؤول غرفة عمليات النجدة بوقع حادث مروري أسفر عن وقوع ضحايا بمنطقة كرداسة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية ومرورية إلى محل البلاغ وبصحبتهم سيارة إسعاف.

وتبين من خلال الفحص، وفاة عامل عمره 70 سنة، أثناء عبوره نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكى قيادة صاحب محل، 40 سنة، يسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى وفاته فى الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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