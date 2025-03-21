الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بكرداسة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة طفلين لقي مصرعهم بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق.

وأمرت النيابة باستدعاء أسرة الطفلين لسماع أقوالهم حول الحادث، ورجحت النيابة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق.

حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلين وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

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نيابة الجيزة منطقة كرداسة كرداسة الجيزة غرفة عمليات شرطة النجدة

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