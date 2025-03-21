أمانة الشئون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

عقدت الأمانة المركزية للشئون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية اجتماعها الأول بمقر الحزب برئاسة النائب سليمان وهدان وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.

شئون المجالس النيابية لحزب الجبهة الوطنية

ومن جانبه أكد أمين الشئون المجالس النيابية لحزب الجبهة الوطنية أن المجلس القادم هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصري في مجلس يمثله وهذا يحتاج كتلة متماسكة داخل البرلمان خلال المرحلة القادمة.



وناقش أعضاء الأمانة الشكل الانتخابي الأفضل وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

وأشار أعضاء الحزب لأهمية تقسيم الدوائر بشكل عادل يمثل الجميع على مستوى الجمهورية.

دعم الحياة البرلمانية

وتم وضع رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي وتحقيق رضا المواطنين من اجل ان يكون المجلس القادم دور كبير فى تحقيق طموحات الدولة المصرية وتثبيت أركانها فى ضوء التحديات المحيطة له.

أعضاء الجبهة الوطنية

وحضر الاجتماع الفريق طارق سلام رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق،عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بالحزب ' لواء احمد سعد أمين شئون العضوية بالحزب، لواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق وأمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، سامح عاشور نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ الأسبق، طارق السيد عضو مجلس النواب والأمين المساعد، لواء دكتور محمد مندور أمين مساعد لجنة الدفاع والأمن القومي، أشرف أبو العلا عضو مجلس النواب والأمين المساعد، أحمد بدوي نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا

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