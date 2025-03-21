هل يمكن لمريض السرطان تناول حلويات رمضان؟ الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة عن وجود بدائل صحية لمريض السرطان في شهر رمضان لتناول حلويات رمضان حتى لا ترفع نسبة السكر في الدم لديهم.

وقالت وزارة الصحة إنه بدلا من تحمير القطايف في الزيت يمكن تسوية القطايف في الفرن.

أشارت وزارة الصحة إلى أن مريض السرطان بدلا من استخدام السكر في الكنافة والمهلبية والخشاف يمكن استخدام بدائل السكر.

وحذرت وزارة الصحة من 3 حالات يجب علي مريض السرطان فيها كسر الصيام والإفطار في شهر رمضان الكريم دون أن يكمل صيام اليوم والتوجه للعلاج الطبي.

متى يجب على مريض السرطان كسر الصيام

وتضمنت هذه الحالات:

١- تغيير في درجة الوعي.

٢- قيء مستمر.

٣- نزيف.

ووجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى السرطان الصائمين بشأن وجبة السحور في شهر رمضان.

وجبة السحور لمرضى السرطان

وأشارت إلى ضرورة أن تكون وجبة السحور صحية وغنية بالبروتين والألياف والكربوهيدرات والسوائل لتمنح الجسم التغذية التي يحتاجها.

وجبة السحور لمرضى السرطان

أكدت وزارة الصحة أن وجبة السحور لمرضى السرطان يفضل أن تحتوي على البروتين والكربوهيدرات مثل الخبز البلدي والفول والبطاطس وضرورة تناول ما يقرب من ١٢ كوب ماء يوميًّا.

وقالت وزارة الصحة إنه يفضل لمرضى السرطان تناول وجبة السحور قبل النوم بساعتين لتجنب الشعور بالتخمة والارتجاع والغثيان.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن كبار السن الصائمين في شهر رمضان عليهم التوقف عن الصيام وكسر الصيام حال ظهور أي عرض طارئ على كبار السن مثل:

١- الدوار.

٢- الجفاف.

٣- حدوث هبوط حاد في السكر.

٤- هبوط حاد في الضغط.

صيام كبار السن

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود 3 حالات يجب على مرضى السكر الإفطار فيها خلال شهر رمضان.

متى على مريض السكر كسر الصيام؟

وتضمنت هذه الحالات:

١- انخفاض جلوكوز الدم لمستوى 70

٢- ارتفاع جلوكوز الدم لمستوى 300

٣- ظهور أعراض نقص سكر الدم أو ارتفاعه، أو الجفاف، أو الاعتلال الحاد

فوائد تناول التمر في وجبة الإفطار في رمضان

وكشفت وزارة الصحة عن فوائد الإفطار على 3 تمرات في شهر رمضان الكريم متعددة منها:

1-تقليل الإحساس بالجوع

2-عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار

3-يساعد ذلك بشكل غير مباشر في ضبط الوزن.

4-التمر غني بالألياف وفيتامين A وB6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم

5-يساعد على إمداد الجسم بالطاقة.

فوائد التمر في وجبة الإفطار

ويساعد تناول التمر على وجبة الإفطار في رمضان أن يجعل الإنسان لا يبحث عن الحلويات غير الصحية، ويمكن بدء وجبة الإفطار بتناول التمر.

ويقدم معهد التغذية عددا من النصائح والفوائد الصحية عند كسر الصيام على تناول التمر.

فوائد التمر الصحية في رمضان

١- التمر غني بالسكر والألياف والمعادن والمغذيات النباتية وفيتامين سي إذا كان طازجًا.

٢- يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وكمية صغيرة من البروتين والدهون.

٣- التمر سهل الهضم مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة والمغذيات.

٤- تناول التمر بعد يوم من الصيام يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم في الجسم.

٥- إذا كنت صائمًا، فإن تناول التمر قبل الوجبات يخفف من الشعور بالجوع، مما يساعد بدوره على منع الإفراط في تناول الطعام.

٦- تحسين الهضم

٧- التمر غني بالألياف، مما يعوض عن نقص العناصر الغذائية.

٨- عند تناوله مع الماء، يساعد التمر في الحفاظ على نظافة الجهاز الهضمي ويمنع الانتفاخ وعدم الراحة بشكل كبير.

٩- التمر يحل محل الحلويات والسكريات الصناعية

١٠- القليل من التمر يملأ الجسم بالعناصر الغذائية، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو أمراض القلب الاستمتاع بتناوله

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