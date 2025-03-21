الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

تصفيات كأس العالم، الجزائر تتقدم على بوتسوانا بهدف في الشوط الأول

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر وبوتسوانا، بتقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد في المباراة التى تقام على ملعب فرانسيستون ستايوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل منتخب الجزائر هدف التقدم عن طريق أمين جويري في الدقيقة 44. 

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة واحدة، حيث تغلب على الصومال (3-1) وموزمبيق (2-0) وأوغندا (2-1)، بينما خسر من غينيا (1-2).

كما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث بـ6 نقاط، ويطمع في الفوز للسعي نحو الصدارة..

القنوات الناقلة لمباراة بوتسوانا والجزائر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تمتلك قنوات SSC الرياضية حقوق نقل مباراة بوتسوانا والجزائر، حيث تعرض المواجهة على قناة SSC SPORT 1 HD.

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