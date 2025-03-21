الجمعة 21 مارس 2025
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محلي قوص بقنا يتابع أعمال الغطاء النباتي بشوارع المدينة (صور)

قنا,فيتو
قنا,فيتو

تابع حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، أعمال قص وتهذيب الغطاء النباتي للأشجار الكائنة بـ شارع المطافي والمواظبة لسور السكة الحديد، موجها إياهم بضرورة استمرار أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بمداخل ومخارج المدينة من أجل الظهور بالمظهر الحضاري اللائق بها. 

رفع مخلفات التقليم أول بأول من الشوارع في قنا

وأكد رئيس المركز ضرورة المتابعة اليومية والاستمرار في قص السياج الخارجي للأشجار وتهذيبها بنواحي المدينة ورفع مخلفات التقليم أول بأول، سواء للمتواجد منها علي حواف وجوانب الطرق الرئيسة أو الكائن بالشوارع المدينة الداخلية، مؤكدا ضرورة إحياء جميع المسطحات الخضراء والحدائق المتواجدة بالمدينة، والدفع بسيارات المياه لري أشجارها وإصلاح وصيانة جميع شبكات التنقيط بها.

وأشار حسين الزمقان رئيس المركز إلى أن الغطاء النباتي يلعب دورًا مهمًا في التوازن البيئي الطبيعي، لذلك تعمد كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة للاهتمام بالأشجار بكافة الطرق، خاصة وأنها تضفى طابعًا جماليًا عليها، مؤكدا على أنه يتم تنفيذ أعمال تهذيب وقصٍ للأشجار بشكل دورى، خاصة مع تغيير الفصول على مدار السنة.

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قنا قوص محافظة قنا مدينة قوص

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