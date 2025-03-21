نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.. القارة العجوز تحجز 16 مقعدًا.. وهذه التفاصيل الكاملة لرحلة الصعود إلى مونديال أمريكا

تنطلق اليوم الجمعة رحلة المنتخبات الأوروبية نحو كأس العالم 2026، التي تقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وارتفع عدد المشاركين من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، كما أن النسخة المقبلة ستكون الأولى التي تقام في 3 دول.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

المجموعة الأولى: الفائز من ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - سلوفاكيا - أيرلندا الشمالية - لوكسمبورج.

المجموعة الثانية: سويسرا - السويد - سلوفينيا - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر من البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - اليونان - اسكتلندا - بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: الفائز من كرواتيا وفرنسا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - أوكرانيا - أيسلندا - أذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز من إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - تركيا - جورجيا - بلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز من البرتغال والدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - المجر - أيرلندا - أرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر من إسبانيا وهولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية - بولندا - فنلندا - ليتوانيا - مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا - رومانيا - البوسنة والهرسك - قبرص - سان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر من ألمانيا وإيطاليا - النرويج - الكيان الصهيوني - إستونيا - مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا - ويلز - مقدونيا الشمالية - كازاخستان - ليشتنشتاين.

المجموعة 11: إنجلترا - صربيا - ألبانيا - لاتفيا - أندورا.

المجموعة 12: الخاسر من كرواتيا وفرنسا - التشيك - مونتينيجرو - جزر فارو - جبل طارق.

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