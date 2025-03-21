الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع للتصويت على إقالة المستشارة القضائية للحكومة الأحد

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأحد المقبل للتصويت على إقالة المستشارة القضائية للحكومة.

إسرائيل تهدد بـ"خطة ترامب": سنضم أجزاء من غزة وننقل سكانها

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة"، حتى تفرج حركة حماس عن الاسرى المحتجزين لديها.

الاستيلاء على مناطق إضافية في غزة

 وقال كاتس في تصريحات نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست": "أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية البلدات الإسرائيلية والجنود".

وتابع: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح الأسرى ، زادت الأراضي التي ستخسرها، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".

كما قال إن الضغط الإسرائيلي سيشمل "إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لإعادة التوطين".

واختتم حديثه قائلا: "إذا لم يفرج عن الرهائن، ستواصل إسرائيل الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي في القطاع للسيطرة الدائمة".

وكان كاتس وافق، على استمرار العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة، مؤكدا على "أهمية استمرار الضغط العسكري حتى إطلاق سراح الاسرى".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس أن لديه 4 قوات منفصلة تعمل في وقت واحد، في كل منطقة من مناطق غزة الرئيسية.

وجاءت الخطوة الأولى من الهجوم البري، عندما دخلت الدبابات وقوات المشاة وسط غزة عند ممر نتساريم، مما أدى إلى قطع شمال وجنوب غزة عن بعضهما البعض.

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