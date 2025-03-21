الجمعة 21 مارس 2025
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أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان: نوفر العلاج مجانا وفي سرية تامة (فيديو)

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة جديدة  تحت عنوان "لو هتفضل تبرر  عمرك ما هاتقرر.. لأن حياتك الجديدة محتاجة عزيمة" تستهدف تسليط  الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، حيث توفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023".

ولدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة، وتم إنشاؤها وفقا للمعايير الدولية وتتضمن المراكز أقساما متعددة: "حجز داخلي للمرضى، وعيادات خارجية، وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال ومجمع فنون وقاعات موسيقى وقاعات حاسب آلى ومسرح ومكتبة ومطاعم ومغسلة  وورش تدريب مهني لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل”"، حتى أصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق لإنشاء مراكز علاجية على غرار المراكز التابعة للصندوق.

 

وتوفر المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وأنه على مدار عام 2024  تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة " مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

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