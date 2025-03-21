تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم، تشهد أسواق الأرز في مصر استقرارًا ملحوظًا في الأسعار مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تُعد سلعة الأرز من أهم السلع الأساسية التي لا تُغيب عن موائد الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم. وقد لوحظ زيادة في معدلات الطلب على الأرز في السلاسل التجارية الكبرى، ومحلات التجزئة، وكذلك المؤسسات الخيرية التي توزع الوجبات الرمضانية.

ووفقًا لآخر التحديثات، تتراوح أسعار الأرز المعبأ بين 26 إلى 35 جنيهًا للكيلو جرام، وذلك بعد أن قامت العديد من الشركات المنتجة بطرح عروض ترويجية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال هذه الفترة.

أسعار الأرز

أسعار الأرز اليوم:

سعر طن الأرز الشعير الرفيع: يتراوح بين 16,800 إلى 17,700 جنيه للطن.

سعر طن الأرز الشعير العريض: يتراوح بين 17,500 إلى 17,700 جنيه للطن.

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع: يتراوح بين 25,000 إلى 26,000 جنيه للطن.

سعر طن الأرز الأبيض العريض: يتراوح بين 27,000 إلى 29,000 جنيه للطن.

أسعار الأرز

أسعار الأرز

أسعار الأرز المعبأ:

أرز "الضحى" (1 كجم): 39.95 جنيه.

أرز "الساعة" (1 كجم): 38 جنيهًا.

أرز "ريحانة" (1 كجم): 40 جنيهًا.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز تشهد استقرارًا كبيرًا في السوق المحلية، حيث يتراوح سعر الكيلو جرام حاليًا بين 30 إلى 33 جنيهًا وفقًا لمناطق البيع. وأشار إلى أن مصر لا تحتاج حاليًا إلى استيراد الأرز من الخارج، وذلك بسبب توافر الكميات الكافية في الأسواق المحلية وعدم وجود أي أزمات في الإنتاج أو التوزيع.

وأضاف شحاتة أن اللجوء إلى الاستيراد سيكون فقط في حالة حدوث أزمات غير متوقعة، مؤكدًا أن الوضع الحالي مطمئن بالنسبة لتوافر الأرز واستقرار أسعاره.

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