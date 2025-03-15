أحمد قندوسي على رأس قائمة منتخب الجزائر بمباراتي بوتسوانا وموزمبيق

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، قائمة اللاعبين المعنية بخوض مواجهتي بوتسوانا، وموزمبيق في الجولتين 5، و6 نهاية هذا الشهر من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المحاربين، غياب مدافع سان تروند البلجيكي، زين الدين بلعيد، رغم إعلان فريقه استدعاءه للمعسكر الإعدادي، الذي ينطلق هذا الأسبوع.



وشهدت القائمة وجود أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق ليعزز خط وسط المنتخب الجزائري في المواجهتين المقبلتين.



مواعيد مواجهات الجزائر في التصفيات

الجزائر ضد بوتسوانا يوم 21 مارس 2025 على ملعب أوبيد إيتاني تشيلومي.

الجزائر ضد موزمبيق يوم 25 مارس 2025 على ملعب حسين آيت أحمد.

قائمة الجزائر لمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق

حراس المرمى: أنطوني ماندريا ألكسندر أوكيدجا أكسيل غندوز.

خط الدفاع: يوسف عطال رامي بن سبعيني عيسى ماندي ريان آيت نوري أحمد توبة جونيور حجام.

خط الوسط: أحمد قندوسي إسماعيل بن ناصر حسام عوار نبيل بن طالب هشام بوداوي فريد بولاية.

خط الهجوم: رياض محرز سعيد بن رحمة يوسف بلايلي أمين جويري بغداد بو نجاح.

ويحتل المنتخب الجزائري، صدارة المجموعة السابعة بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن موزمبيق، و3 نقاط عن بوتسوانا، وغينيا، وأوغندا، ولكل منهم 6 نقاط.

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