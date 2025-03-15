السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد قندوسي على رأس قائمة منتخب الجزائر بمباراتي بوتسوانا وموزمبيق

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، قائمة اللاعبين المعنية بخوض مواجهتي بوتسوانا، وموزمبيق في الجولتين 5، و6 نهاية هذا الشهر من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المحاربين، غياب مدافع سان تروند البلجيكي، زين الدين بلعيد، رغم إعلان فريقه استدعاءه للمعسكر الإعدادي، الذي ينطلق هذا الأسبوع.


وشهدت القائمة وجود أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق ليعزز خط وسط المنتخب الجزائري في المواجهتين المقبلتين.


مواعيد مواجهات الجزائر في التصفيات

الجزائر ضد بوتسوانا يوم 21 مارس 2025 على ملعب أوبيد إيتاني تشيلومي.

الجزائر ضد موزمبيق يوم 25 مارس 2025 على ملعب حسين آيت أحمد.

 

قائمة الجزائر لمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق

حراس المرمى: أنطوني ماندريا ألكسندر أوكيدجا أكسيل غندوز.

خط الدفاع: يوسف عطال رامي بن سبعيني عيسى ماندي ريان آيت نوري أحمد توبة جونيور حجام.

خط الوسط: أحمد قندوسي إسماعيل بن ناصر حسام عوار نبيل بن طالب هشام بوداوي فريد بولاية.

خط الهجوم: رياض محرز سعيد بن رحمة يوسف بلايلي أمين جويري بغداد بو نجاح.

ويحتل المنتخب الجزائري، صدارة المجموعة السابعة بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن موزمبيق، و3 نقاط عن بوتسوانا، وغينيا، وأوغندا، ولكل منهم 6 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الجزائري احمد قندوسى بغداد بونجاح تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم رياض محرز زين الدين بلعيد كاس العالم 2026 فلاديمير بيتكوفيتش منتخب الجزائر

مواد متعلقة

اتجاه لتأجيل قمة إنتر ميلان وأتلاتنا بسبب الفيضانات في إيطاليا (فيديو)

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

كريستيانو رونالدو يفسد فرحة لاعبي النصر بعد ثلاثية الخلود بهذا التصرف "فيديو"

هانز فليك يمنح الضوء الأخضر لتجديد عقد حارسه

موقف فينيسيوس من المشاركة أمام فياريال بالدوري الإسباني

مفاجآت في قائمة منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة هولندا بأمم أوروبا

استبعاد أشرف داري، قائمة منتخب المغرب أمام النيجر وتنزانيا

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

ارتفاع البتلو 60 جنيها، تحرك كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

اشتداد الحر وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (فيديو وصور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء تيسير الزواج للأخ والأخت والابن والبنت في اليوم الـ15 من رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية