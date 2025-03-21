الجمعة 21 مارس 2025
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ساخرون

انخفاض درجات الحرارة في كاريكاتير فيتو

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة في كاريكاتير فيتو

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