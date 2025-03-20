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رياضة

نجم فرنسا السابق: فيفا أهدى ميسي مونديال 2022 بسيناريو معد

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

اتهم باتريس إيفرا، نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد السابق، مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإهداء كأس العالم الأخيرة لمنتخب الأرجنتين، وقائده ليونيل ميسي.

وأشار نجم فرنسا السابق: "لم نفز بالفعل ببطولة كبرى منذ كأس العالم 2018 لكننا جميعا نعلم أنه في مونديال 2022 منحوا كأس العالم لميسي، وكان كل شيء مكتوبا بسيناريو معد مسبقا، حتى الجماهير الفرنسية أرادت فوز ميسي باللقب".

وانتزع المنتخب الأرجنتيني لقب مونديال 2022 بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ديشامب 


وقال إيفرا خلال استضافته عبر إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "أعتقد أننا لا نتعامل مع ديشامب بقدر كاف من الاحترام، لأننا نتحدث عن مدرب آخر للمنتخب بينما يبقى ديدييه في منصبه".

وأضاف: "هناك كأس عالم يجب الاستعداد لها، ولا أعتقد أن ذلك سيُزعج الفريق، ويجب على اللاعبين التركيز على الفترة الحالية، لكن لا يمكننا التحدث عن زيدان في كل مقابلة بل يجب أن نتحدث عن ديشامب".

وطرح إيفرا أكثر من تساؤل في دفاعه عن ديدييه ديشامب قائلا: "ألسنا أطفالا مدللين؟ ألا يتحمل الناس التواجد في نصف نهائي أو نهائي كل بطولة؟ هل تفضلون الفوز أم الأداء الممتع؟".

 

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