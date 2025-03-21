الجمعة 21 مارس 2025
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ثقافة وفنون

طرح بوستر دعائي جديد للموسم الثاني من مسلسل The Last of Us

مسلسل The Last of
مسلسل The Last of Us، فيتو

The Last of Us، طرحت شبكة قنوات HBO،  بوستر دعائي رسمي جديد، للموسم الثاني من مسلسلها المنتظر The Last of Us.

وظهر في بوستر الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us، بطل العمل الممثل  بيدرو باسكال، وبجانبه بيلا رامزي، التي تشاركه البطولة، وهي تحمل سلاحا أبيض في يدها.

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وعلق الممثل الشهير، بيدرو باسكال، علي الموسم الثاني لمسلسل "The Last Of Us"، عندما سئل عن ما يتوقعه المشاهدون، قائلا: “إنه يكسر القلب... المنتجون التنفيذيون لهذا العرض مجانين”.

موعد عرض الموسم الثاني من The Last of Us

أعلنت شبكة قنوات HBO، رسميًا، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us.

وكشفت أن الموسم الثاني سيبدأ عرضه في 13 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الموسم الثاني من المسلسل سيتكون من 7 حلقات فقط.

 كما أعلن  الممثل، بيدرو باسكال، عن انتهائه من تصوير، جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

 

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وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

 

مسلسل The Last of Us

 تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

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Last Of Us The Last of Us The Last of Us الموسم الثاني

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