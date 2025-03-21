تطورات جديدة في ملف عودة ميسي إلى برشلونة

لا تزال عودة ميسي إلى برشلونة موضوعًا ساخنًا بين جماهير البلوجرانا، خاصة بعد رحيله المؤلم عن النادي في صيف 2021 بسبب الأزمة المالية التي مر بها الفريق، ولا تزال هناك توترات غير محسومة، لا سيما مع رئيس النادي خوان لابورتا، الذي لم يتمكن من تجديد عقد النجم الأرجنتيني آنذاك.

عودة ميسي إلى برشلونة

تشير التقارير الصحفية القادمة من الأرجنتين إلى أن نادي برشلونة يخطط لاستعادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي في صيف 2026، مباشرة بعد انتهاء كأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

ووفقًا للصحفي ماكسيميليانو جريلو من شبكة TNT Sports Argentina، فإن فكرة النادي الكتالوني تتمثل في أن يكون ميسي جزءًا من حفل إعادة افتتاح ملعب كامب نو، والذي يتزامن مع نهاية عقده مع إنتر ميامي في نفس الفترة.

هل تكون العودة إلى كامب نو نهاية مشوار ميسي؟

بينما لا يزال مستقبل ميسي غامضًا، فإن فكرة إنهاء مسيرته الكروية في برشلونة بعد مونديال 2026 تبقى الأمل الأكبر لجماهير النادي، التي لم تستوعب بعد رحيله قبل ثلاث سنوات.

إذا تحقق هذا السيناريو، فسيكون بمثابة ختام أسطوري لمسيرة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث يعود إلى بيته الأول ليودع الملاعب أمام جماهير كامب نو المتجددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.