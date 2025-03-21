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رياضة

نتائج سامي قمصان مع الأهلي فى منصب الرجل الأول (تقرير)

سامي قمصان
سامي قمصان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

 

بعد الخسارة أمام إنبي، نتائج سامي قمصان في منصب "الرجل الأول" مع الأهلي 

 كأس مصر 2022:
الأهلي 1-0 المصري بالسلوم 

 دوري 2021-2022:
الأهلي 2-2 الزمالك 
الأهلي 2-1 غزل المحلة 
الأهلي 2-3 سموحة 
الأهلي 4-1 إيسترن كومباني 

كأس مصر 2022 - ربع النهائي:
الأهلي 2-1 بيراميدز 

 دوري 2023-2024:
الأهلي 2-1 زد 
الأهلي 1-1 إنبي 
الأهلي 1-2 مودرن سبورت 

 كأس عاصمة مصر - الجولة الأولى:
الأهلي 0-1 إنبي 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ” . 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء امس الخميس، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

 

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