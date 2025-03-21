الجمعة 21 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تكريم والدة بيونسيه بجائزة "أم العام" في حفل Billboard 2025 Women in Music

والدة بيونسيه، فيتو
والدة بيونسيه، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن تينا نولز، والدة النجمة بيونسيه، ستكرم بجائزة "أم العام"، خلال فعاليات حفل Billboard 2025 Women in Music، والمقرر إقامته بتاريخ ٢٤ أبريل المقبل.

 

نجاحات بيونسيه خلال عام 2024

وحققت بيونسيه عدة نجاحات، خلال العام الماضي، كان أبرزها، أن بيونسيه، اصبحت أول امرأة سمراء تفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل توزيع جوائز جرامي منذ 26 عامًا.

وفازت المغنية بيونسيه، بجائزة ألبوم العام، Cowboy Carter، في حفل توزيع جوائز الجرامي لعام 2025.

كما أصبحت  بيونسيه أول امرأة سمراء، تفوز بجائزة جرامي في فئة الموسيقى الريفية منذ أكثر من 50 عامًا.

وتصدرت بيونسيه السباق النسخة الأخيرة من جوائز جرامي، أبرز مكافآت صناعة الموسيقى الأمريكية، مع ترشيحات في 11 فئة لألبومها كاوبوي كارتر، الذي تكرم فيه الجذور الأمريكية الإفريقية لموسيقى الكانتري.

ارتفاع ثروة بيونسيه لـ 800 مليون دولار 

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع فوربس الأمريكي، أن ثروة النجمة بيونسيه ارتفعت من 540 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، إلى 800 مليون دولار وهو ما وضع بيونسيه في المركز 48 في قائمة فوربس السنوية لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.

وأوضح تقرير مجلة فوربس، أن تلك القفزة الكبيرة، في صافي ثروة بيونسيه، جاء بسبب بنجاح جولتها العالمية Renaissance، والتي شملت 39 مدينة في 17 دولة حول العالم، في الفترة من مايو إلى أكتوبر، وحققت إيرادات تزيد عن 579 مليون دولار، وهو ما وضعها بين أفضل 10 جولات في التاريخ وفقًا لبيلبورد، علاوة علي أرباح فيلمها الوثائقي، وأعمالها الموسيقة مع زوجها المنتج جي زي، وتعاونها مع العديد من العلامات التجارية.

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