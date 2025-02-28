تايلور سويفت تبدي إعجابها بألبوم سيلينا جوميز الجديد

كشفت سيلينا جوميز، عن قيامها بتشغيل عدد من أغاني ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان "I Said I Love You First" لصديقتها النجمة تايلور سويفت.

وأكدت سيلينا جوميز، في تصريحات صحفية، أن صديقها المقربة تايلور سويفت، أحبت الألبوم الجديد، وهنأتها عليه.

سيلينا جوميز تعلن عن ألبوم جديد بالتعاون مع خطيبها

وأعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، عن إطلاق ألبوم جديد، بعد عدة سنوات، من الانقطاع عن عالم الموسيقى.

وكشفت سيلينا جوميز، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل على إطلاق ألبوم جديد، بالتعاون مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وسيحمل الألبوم الجديد، عنوان "‘I Said I Love You First’.

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