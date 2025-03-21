مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض "وتقابل حبيب" الحلقة 21

مسلسلات رمضان 2025، ينتظر عشاق مسلسل وتقابل حبيب عرض الحلقة 21 من العمل لمعرفة كيف ستتخلص أسرة أبو العزم من ليل التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز.



ومن المقرر عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21 اليوم الجمعة 21 مارس على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا.



كما ستعرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21 على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وتعرض الحلقة كذلك على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 20

‎دارت أحداث الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب حول فارس الذي يحرص بعد عودته من الجونة على زيارة ليل ليطمئن عليها، ويخبرها بعودته، وخلال لقائهما، اتفقا على أن لا يسمحا لأي شخص بالتدخل بينهما أو التفريق بينهما مجددًا.

‎كما حرص فارس على حضور افتتاح “club” كاريمان، وعلى جانب آخر، ذهبت ليل إلى مدرسة ابنتها نور لتقديم شكوى ضد طفل يقوم بمضايقتها باستمرار.

‎وعندما طلبت من المديرة إلزام الطفل بالاعتذار، لجأت المديرة إلى والد الطفل، لكنه رفض الاعتذار بل وتعامل مع ليل بتجاوز واضح، حاولت ليل الاستعانة بيوسف لحل المشكلة، لكنه رفض التدخل، مما جعلها تلجأ إلى فارس، الذي لم يتردد في الحضور بسرعة ومعالجة الموقف.

‎بفضل تدخله، اضطر والد الطفل للاعتذار لليل، كما اعتذر الطفل لنور، الأمر الذي جعل ليل تشعر بالامتنان والراحة.

‎لاحقًا، أثناء جلوس ليل مع شقيقتها في الاستراحة، تلقت دعوة من إجلال وعبد العزيز، وعندما ذهبت إلى اللقاء، وجدت نفسها في مواجهة لوم واتهامات من إجلال وعبد العزيز بسبب استعانتها بفارس، حيث طلبت منها إجلال الابتعاد عنه تمامًا، وعدم اللجوء إليه في أي أمر يخصها أو يخص شقيقتها.

‎لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد رحيل ليل، اجتمع يوسف وعبد العزيز وإجلال، وقرروا الاتصال بفارس، مطالبين إياه بالابتعاد عنها تمامًا.

‎وأكد له يوسف أنها أصبحت بمثابة “عدوته”، ولا ينبغي أن يقف إلى جانبها، مشددًا على أنه حر في علاقته ببناته، كما هدده عبد العزيز قائلًا إنه إن اختار الوقوف بجانب ليل، فسيخسر كل شيء.

‎لكن فارس لم يتراجع، بل أكد لهم أنه غير مهتم بأي تهديد، حتى لو كلفه ذلك فقدان كل شيء، بعد هذا الموقف، اتفق يوسف وعبد العزيز وإجلال على ضرورة إبعاد ليل تمامًا عن المشهد، بأي طريقة ممكنة، وانتزاع حضانة ابنتيها منها، وانتهت الحلقة بمخطط جديد ضد ليل.



مسلسل وتقابل حبيب





‎مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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