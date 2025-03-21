تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا قبل صدام الليلة فى المغرب

منتخب مصر ، تترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن أمام منتخب إثيوبيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا

واجه منتخب مصر إثيوبيا، في 10 مباريات سابقة بمختلف البطولات منها مباراة ودية، وفاز الفراعنة في 7 مباريات، وخسر مباراتين وتعادلا في لقاء وحيد.

وكانت آخر مباراة تجمع بين مصر وإثيوبيا، في سبتمبر 2023، وكانت ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز المنتخب مصر بنتيجة 1-0.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، واجه منتخب مصر إثيوبيا مرتين، في تصفيات 1976-1977، وفاز منتخب في المواجهتين بثلاثية نظيفة وبنتيجة 2-1.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الإثيوبي اليوم الجمعة، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية بقرار من الكاف.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية المشفرة.

منتخب إثيوبيا، فيتو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

وأختار الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة ضمت ٢٤ لاعبا، استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - احمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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