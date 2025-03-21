الجمعة 21 مارس 2025
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سياسة

بدء التسجيل في كشوف عمومية الصحفيين تمهيدًا لانعقاد اجتماعها العادي

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 بدأ منذ قليل التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تمهيدًا لانعقاد الاجتماع العادي الثاني، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

 

جدول أعمال اجتماع عمومية الصحفيين 

 ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 /4 /2025م بحضور نفس النسبة ( 25 %). 

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