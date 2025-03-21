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انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

انهيار جسر معلق مزدحم
انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور، فيتو

 لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد اثنان آخران بعد انهيار جسر معلق مزدحم يبلغ طوله 200 متر في الإكوادور، مما أدى إلى سقوط عدة مركبات في نهر ماجرو.


وقالت وزارة إدارة المخاطر إن 4 شاحنات وسيارة ودراجتين ناريتين سقطتا في نهر ماجرو، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال ميناء جواياكيل، عندما انهار الجسر يوم الأربعاء. وأصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص في الحادث.

وعند أحد طرفي الجسر، انقلبت مقطورة شاحنة محملة بالذرة على جانبها، متأرجحة فوق حاجز الحماية. ويربط الجسر محافظة جواياس، حيث تقع جواياكيل بمحافظات أخرى في الشمال.

في غضون ذلك، قالت حاكمة جواياس، مارسيلا أجيناغا، إنها لم تتلق أي تقارير تشير إلى وجود عيوب في الجسر. 

وأضافت عبر منصة "إكس": "من الاستنتاجات الأولية، يبدو أن الجسر كان مثقلا بالحمولة".

ويأتي انهيار الجسر في خضم موسم الأمطار في دولة الأنديز. 

وقد أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة 20 شخصا على الأقل، وألحقت أضرارا بـ45 جسرا، وفقا لوزارة إدارة المخاطر.

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