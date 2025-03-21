انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد اثنان آخران بعد انهيار جسر معلق مزدحم يبلغ طوله 200 متر في الإكوادور، مما أدى إلى سقوط عدة مركبات في نهر ماجرو.



وقالت وزارة إدارة المخاطر إن 4 شاحنات وسيارة ودراجتين ناريتين سقطتا في نهر ماجرو، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال ميناء جواياكيل، عندما انهار الجسر يوم الأربعاء. وأصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص في الحادث.

Un muerto y cinco heridos dejó el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, en Daule, Ecuador, varios vehículos trataban de avanzar hacia la orilla cuando cayeron al río.



Pobladores de la zona trataron de ayudar a personas que quedaron atrapadas.



📹:Cortesía. pic.twitter.com/G14GimWO5q March 20, 2025

وعند أحد طرفي الجسر، انقلبت مقطورة شاحنة محملة بالذرة على جانبها، متأرجحة فوق حاجز الحماية. ويربط الجسر محافظة جواياس، حيث تقع جواياكيل بمحافظات أخرى في الشمال.

📹A video showing the Gonzalo Icaza Cornejo Bridge collapsing over the Dauli River in Ecuador has gone viral on social media, injuring at least six people.#Ecuador pic.twitter.com/RitnDzlCFu

🔸 According to eyewitnesses, there were many cars on the bridge at the time of its… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 20, 2025

في غضون ذلك، قالت حاكمة جواياس، مارسيلا أجيناغا، إنها لم تتلق أي تقارير تشير إلى وجود عيوب في الجسر.

وأضافت عبر منصة "إكس": "من الاستنتاجات الأولية، يبدو أن الجسر كان مثقلا بالحمولة".

🚨 Ecuador colapsando.

“¡Por favor, auxilio! Hay unos carros en el río. Necesitamos a una autoridad, a alguien que nos ayude”.

Se ha derrumbado el puente que conecta Daule con Nobol. La situación es crítica. pic.twitter.com/eFys5Minw1 — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) March 20, 2025

ويأتي انهيار الجسر في خضم موسم الأمطار في دولة الأنديز.

El colapso en Ecuador de un transitado puente colgante de 200 metros de longitud por el que circulaban varios vehículos dejó al menos un muerto, cinco heridos y dos desaparecidos, informaron autoridades en un nuevo balance el jueves.



El miércoles la caída del viaducto sobre el… pic.twitter.com/Y3mHsq7Ok4 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 20, 2025

وقد أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة 20 شخصا على الأقل، وألحقت أضرارا بـ45 جسرا، وفقا لوزارة إدارة المخاطر.

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