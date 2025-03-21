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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل “لام شمسية” اليوم الجمعة

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 6، تعرض مساء اليوم الجمعة الموافق 21 مارس الجاري، الحلقة السادسة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، وذلك عبر قناة dmc ومنصة watch it.  

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية 

وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:15 مساء، فيما تعاد الساعة 1.30 صباح غدا السبت.   

مسلسل لام شمسية الحلقة 5

وكانت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، شهدت تطورات كثيرة، حيث يبدأ "طارق" أحمد السعدني بالاهتمام أكثر ب"نهال" زميلته في العمل، والتي على علاقة سرية به، وفي نفس الوقت يواصل الابتعاد عن زوجته "نيللي" أمينة خليل.  

وضمن الأحداث، تخبر الأخصائية النفسية للطفل "يوسف" في المدرسة، "نيللي" بضرورة أن تراقب "يوسف" دون أن يشعر بأنها تراقبه، وذلك على خلفية أزمة "التحرش" التي جمعته بمدرسه "وسام" محمد شاهين.  

وفي نهاية الحلقة، تكتشف "زينة" ابنة "وسام" و"رباب" يسرا اللوزي، بوجود كاميرا لمراقبتها داخل غرفتها، وعندما تواجه أبويها يظهر أن "رباب" هي من وضعتها لها، لتترك "زينة" المنزل. 

وفي حوار أخير بين رباب ووسام عن سبب ذلك تخبره بأنها لم تضع الكاميرا لمراقبته ابنتها، مما يشير إلى أنها تشك في زوجها "وسام" بعد واقعة التحرش بالطفل يوسف وتخشى على ابنتها منه.  

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